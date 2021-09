Incendio devasta segheria, al lavoro otto squadre dei vigili del fuoco

Il rogo in serata alla "De Zen" di Caerano San Marco, in via Cadore. Intervenuti sul posto anche ambulanze del Suem 119 e mezzi dei carabinieri. Apprensione tra i residenti

Un rogo devastante ha distrutto nella serata di oggi, mercoledì 1° settembre, la segheria De Zen Adriano di Caerano San Marco. in via Cadore. Al lavoro otto squadre dei vigili del fuoco da Montebelluna, Castelfranco e Treviso; le operazioni di spegnimento proseguiranno fino a tarda serata. Si temeva per la possibile presenza di una persona rimasta coinvolta dal rogo ma fortunatamente questa eventualità è stata smentita; le fiamme sono divampate quando gli operai erano ancora al lavoro e tutti sono riusciti a mettersi in salvo. Intervenuti a Caerano anche carabinieri e ambulanze del Suem 118. Sul posto anche il sindaco Gianni Precoma che si è voluto sincerare personalmente della situazione.