Spaccio, ragazza 20enne arrestata dai carabinieri

In casa nascondeva 600 grammi di hashish, in panetti, 6 grammi di marijuana, un bilancino e vario materiale per confezionare dosi: insomma tutto l'occorrente per spacciare. Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 24 febbraio, i carabinieri della stazione di Montebelluna, coordinati dal maresciallo Patrizio Rebeschini, hanno arrestato a Caerano San Marco, al termine di una lunga indagine una ragazza di appena 20 anni, senza nessun precedente alle spalle. La giovane, sulla quale da qualche tempo si erano concentrati i sospetti dei militari dell'Arma, si trova ora agli arresti domiciliari.