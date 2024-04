Compra online tre casse di vino a 4mila euro: non riceve nulla, denunciato il truffatore

Giornata di controlli, sabato 20 aprile, per i carabinieri della provincia di Treviso. Nella mattinata di ieri, a Montebelluna, i militari dell'Arma hanno denunciato per truffa un 40enne residente in provincia di Roma. L'uomo aveva messo in vendita sui social media tre casse di vino pregiato, facendosi bonificare la somma di 4mila euro da un 23enne residente a Caerano di San Marco. Peccato che la merce, al giovane trevigiano, non sia mai arrivata. Dopo la denuncia presentata ai carabinieri i responsabili sono riusciti a individuare il truffatore.

Il controllo

Nel pomeriggio di sabato 20 aprile i carabinieri di Villorba, durante un controllo in viale della Repubblica hanno denunciato due ragazze, una 21enne e una 19enne, entrambe gravate da precedenti di polizia, trovate in possesso, senza motivo, di una serie di arnesi, tutti sequestrati, verosimilmente destinati alla commissione di furti nel circondario.