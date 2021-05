Finisce sotto le ruote del suo trattore, grave un 72enne

L'incidente è avvenuto nei pressi di un'azienda agricola di via Montello a Caerano San Marco. L'anziano, ferito, è stato trasportato in elicottero al Ca' Foncello di Treviso. Indagano carabinieri e nucleo Spisal dell'Ulss 2

E' finito sotto le ruote del suo trattore durante le fasi di accensione dello stesso. A restare ferito è stato il titolare di un'azienda agricola di Caerano San Marco, un 72enne, L.B., sfortunato protagonista di questo incidente sul lavoro. L'anziano è in gravi condizioni ma non verserebbe in pericolo di vita: è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso con l'elicottero del Suem. A svolgere gli accertamenti del caso i carabinieri di Montebelluna ed il personale del nucleo Spisal dell'Ulss 2. Sembra che L.B., abbia messo in moto il trattore con mezzi di fortuna e sarebbe poi caduto dal veicolo proprio mentre il motore si stava avviando. Inevitabile lo schiacciamento sotto le grandi ruote del mezzo. A chiedere aiuto sarebbe stato lui stesso. A dare supporto a medici e infermieri anche i vigili del fuoco.