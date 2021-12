Cagnolina scappa di casa nel giorno di Natale: riconsegnata alla proprietaria

Storia di Natale a lieto fine nel Comune di Sernaglia della Battaglia dove, sabato 25 dicembre, una cagnolina allontanatasi da casa è stata riconsegnata alla legittima proprietaria grazie all'intervento dei Volontari d'Europa.

L'intervento ha avuto inizio verso le 19.30 di sabato quando un volontario in servizio di controllo ha trovato un’auto ferma con le luci di emergenza in funzione lungo via Castello a Sernaglia. La donna alla guida dell'auto ha segnalato al volontario la presenza di un cane di piccola taglia che vagava confuso in mezzo alla carreggiata e che non voleva farsi avvicinare. Dopo diversi tentativi, la cagnolina si è lasciata prendere: a quel punto, grazie alla lettura del microchip, la guardia zoofila ha potuto contattare la proprietaria dell'animale, arrivata sul posto pochi minuti più tardi. Non appena la cagnolina ha rivisto la padrona ha subito iniziato a farle le feste. La donna ha spiegato ai volontari di aver perso di vista la cagnolina verso le ore 17 cercandola senza successo nei paraggi della sua abitazione, non pensando che l'animale potesse arrivare ad allontanarsi così tanto.