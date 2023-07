Calcio a cinque, Came C5 diventa la squadra ufficiale di Treviso

La CAME Dosson Calcio a 5 si trasforma e diventa CAME Treviso C5, la squadra ufficiale della città capoluogo della Marca nel campionato nazionale di Serie A Futsal. L’ufficialità del nuovo sodalizio è stata resa nota durante la conferenza stampa di oggi presso la sede municipale di Palazzo Rinaldi: presenti il Sindaco Mario Conte, il Vicesindaco e Assessore allo Sport Alessandro Manera, il Fondatore di CAME Cav. Paolo Menuzzo, il Presidente di CAME Treviso C5 Alessandro Zanetti, il Presidente Nazionale Figc Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini e il Presidente di Lotto Sport Italia Andrea Tomat. A rappresentare la squadra il Capitano Pablo Belsito e il CT Sylvio Rocha. In occasione della presentazione del nuovo corso è stata svelata anche la nuova maglia, per la prima volta realizzata da Lotto Sport Italia, storica azienda dello sport italiano.

«E’ un motivo di grande orgoglio inaugurare questo nuovo capitolo della storia di CAME che vede Treviso protagonista – dichiara il sindaco di Treviso, Mario Conte – Una società professionistica del territorio porterà il nome della nostra Città nei palazzetti di tutta Italia, contribuendo a renderla una vera capitale dello sport. La società sportiva CAME, anche grazie ad una gestione sempre attenta e radicata nel territorio, incarna i valori della professionalità, della passione e dello sguardo attento al futuro, vista anche la volontà di creare un’Academy per dare la possibilità a tanti giovani di avvicinarsi al calcio a 5 e di coltivare il proprio talento».

«Conosco il Presidente Alessandro Zanetti da oltre vent’anni – commenta il fondatore di CAME, Cav. Paolo Menuzzo – L’avventura di CAME con la squadra è iniziata quasi per scherzo quando gli regalammo le maglie e i borsoni con la sola promessa di tornare vincitori: e così fecero. Da allora insieme abbiamo raggiunto importanti obiettivi, sia come azienda che come squadra. Questo nuovo capitolo è il riconoscimento dei lunghi anni di impegno e darà sicuramente nuovo vigore al team, oltre che a fortificare il legame con il territorio, che non è solo Dosson, ma tutta Treviso e provincia».

Tanti i risultati raggiunti dalla squadra negli anni: la veloce scalata dei campionati provinciali e regionali, il passaggio in serie B nel 2010, solo quattro anni dopo la serie A2, la vittoria della Coppa Italia e del campionato 2015/2016 con la promozione nella massima serie A1. Oltre ad essere la squadra che da più tempo milita in serie A, CAME Treviso è anche una tra le cinque squadre italiane più giovani in termini di età media dei giocatori e quella che ha vinto più volte il riconoscimento per il fair play. La società può anche contare su un ampio vivaio di ben sei squadre e oltre 100 giovani talenti.

«Presentare la nuova maglia e rappresentare la squadra ufficiale della città è un’emozione unica e motivo di orgoglio per tutti noi – dichiara Alessandro Zanetti, Presidente di CAME Treviso C5 – Sarà anche una grande opportunità per allargare i nostri orizzonti perché il futuro di questo sport mai come ora è legato ai giovani ragazzi. Non vediamo l’ora di scendere nuovamente in campo, vincere e soprattutto dare il via al progetto della CAME Treviso Academy con cui vorremmo riuscire a coinvolgere sempre di più i giovani talenti del territorio».