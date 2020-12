Camion resta incastrato con le ruote nel fango: intervengono i pompieri

Lunedì 7 dicembre verso le 13.15 i vigili del fuoco di Montebelluna sono intervenuti per liberare un bilico rimasto bloccato con le ruote in un'aiuola. Il camionista, impegnato nelle operazioni di manovra, non si è accorto che l'erba dell'aiuola, bagnata dal maltempo degli ultimi giorni, si era traformata in una vera e propria trappola. Non potendo più muoversi, il camionista ha dovuto chiamare i pompieri che, con il solo utilizzo del verricello con una doppia taglia presente sull'autopompa serbatoio, sono riusciti a liberare le ruote del bilico dal fango.