Camion perde il carico di letame in strada, traffico in tilt

Caos e disagi, mercoledì 8 marzo, in Via Roma a Meduna di Livenza, strada che collega la regionale Postumia alla zona industriale del Comune, una via sempre molto trafficata da camion e veicoli industriali.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", nella tarda mattinata un'autobotte che stava trasportando un ingente carico di letame ha avuto un guasto improvviso mentre viaggiava in direzione Traffe. Il carico di letame ha iniziato a finire in strada venendo sparso per diverse centinaia di metri. Quando il conducente si è accorto del danno era ormai troppo tardi: il traffico da e verso la zona industriale è rimasto bloccato per un paio d'ore. Il camionista sarà sanzionato con una multa di 300 euro per il danno provocato. L'incidente ha riportato sotto i riflettori il problema della viabilità in zona industriale che, per il sindaco Arnaldo Pitton, andrebbe completamente ripensata. Il progetto della nuova circonvallazione a Pasiano di Pordenone potrebbe essere fondamentale per ripensare la viabilità tra i due comuni di confine tra le province di Treviso e Pordenone ma servono i finanziamenti della Provincia per avviare i lavori ed evitare che disagi come quello di mercoledì mattina tornino a ripetersi.