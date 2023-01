Tir dalla Croazia perde mille chili di mais nel sottopasso di Via Selghere

Un camion proveniente dalla Croazia, nel pomeriggio di lunedì 9 gennaio, si è incastrato nel sottopasso di via Selghere a Villorba rovesciando sull'asfalto circa mille chili di mais.

L'incidente ha causato importanti disagi alla viabilità perché ci sono volute più di due ore per liberare il mezzo e pulire la sede stradale. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono state coordinate dalla polizia locale. L’autista del Tir, ovviamente, è stato multato per non avere rispettato sia il divieto di transito per i mezzi pesanti in via Piave, sia per il mancato rispetto della segnaletica orizzontale che indica l’altezza massima per superare il sottopasso di via Selghere.