Travolto da un camion nella notte: 51enne perde la vita

Tragedia in Via Mercatelli a Ponte della Priula. A perdere la vita Gianfranco Olivotto, 51enne di Spresiano, investito da un autoarticolato guidato da un 47enne di Spresiano. Sul posto Suem118 e i carabinieri di Conegliano

Via Mercatelli

Erano le 4.40 di lunedì notte, 9 agosto, quando all'altezza del civico 20 di via Mercatelli a Ponte della Priula, Gianfranco Olivotto, 51enne di Susegana, è stato investito da un autoarticolato guidato da un operaio di 47 anni residente a Spresiano che stava viaggiando in direzione Pieve di Soligo. Fatale l'impatto, avvenuto a pochi metri di distanza dall'abitazione della vittima: il 51enne è morto sul colpo per le gravissime lesioni riportate.

Olivotto lavorava come operaio, insieme alla sorella, nello stabilimento Electrolux di Susegana: lo scorso 28 luglio aveva perso il padre Antonio. I lavoratori dell'azienda e i rappresentanti sindacali hanno voluto tributargli un omaggio commosso nella mattinata di oggi organizzando anche una piccola raccolta fondi a favore dei familiari, rivolgendo in particolare un pensiero alla sorella Carla. «Un incidente che ci ha lasciato tutti scioccati» il commento dei colleghi di Olivotto. Sul luogo della tragedia, questa notte, sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Conegliano. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria mentre il camion è stato posto sotto sequestro.