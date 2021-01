Autoarticolato si rovescia, vigili del fuoco al lavoro

Singolare incidente, fortunatamente senza feriti, nella mattinata di oggi, lunedì 18 gennaio, a San Polo di Piave in via Campagna, al confine con il Comune di Vazzola. Una autobotte carica di sabbia, diretta verso una vetreria della zona, si è rovesciata finendo su un fianco lungo la carreggiata, invadendola completamente e bloccando così il traffico. Sul posto intervenuta la polizia locale, la polizia stradale e i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra dal distaccamento di Conegliano e due autogru da Treviso e Mestre. Prima di raddrizzare il mezzo è stato necessario svuotare il contenuto del carico, la sabbia appunto, operazione svolta da una ditta specializzata. Illeso l'autista dell'autoarticolato. In fase di accertamento le cause dell'incidente.