Tragedia alla Colomberotto Carni, camionista trovato morto nel piazzale

Erano le 9.30 di venerdì mattina, 19 gennaio, quando un camionista di nazionalità greca, 62 anni, è stato trovato senza vita nell'abitacolo del suo camion, fermo in via Montegrappa a Moriago della Battaglia.

A dare per primi l'allarme sono stati gli operai della Colomberotto Carni, l'azienda dov'è avvenuta la tragedia. Sul posto è intervenuto il personale del Suem 118 e i carabinieri di Vittorio Veneto. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto il camionista, che soffriva di diabete, era da poco arrivato nel piazzale esterno dell'azienda di Moriago ed era in procinto di scaricare il camion quando è stato stroncato da un malore improvviso mentre si trovava all'interno dell'abitacolo del mezzo pesante. Inutile l'arrivo dei soccorsi sul posto, per il 62enne non c'era più nulla da fare.