Cammina sui binari e causa un ritardo a venti treni, processo "cancellato" dalla riforma Cartabia

Il protagonista di questa vicenda è Florin Tudor Ioma, un cittadino romeno, che il 5 giugno del 2018 si mise in marcia sulle rotaie nella tratta fra Spresiano e Treviso. La sua intenzione era quella di raggiungere Brescia e farlo a piedi. E' accusato di interruzione di pubblico servizio ma i fatti non sono procedibili perchè l'imputato non sa del procedimento in atto