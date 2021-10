Noleggiano un camper e provano a rivenderlo: tre denunciati

Nella giornata di martedì 5 ottobre sono stati denunciati per tentata appropriazione indebita un 35enne pluripregiudicato di origini dominicane residente a Treviso ed una giovane coppia “trasfertista” di origine rom, tutti gravati da una serie di precedenti per reati nel settore della compravendita di veicoli.

Gli indagati hanno noleggiato un camper del valore di circa 40mila euro fornendo numeri di telefono e carte di credito disattivate subito dopo la firma del contratto, rendendosi irreperibili. Gli agenti della Questura di Treviso, informati dell'accaduto, sono riusciti ad individuare il mezzo poco prima della data fissata per la riconsegna. Il camper preso in affitto era stato portato dai tre in un'officina della Marca dove erano stati rimossi logo e numero di telefono della ditta in modo da rendere anonimo ed introvabile il camper noleggiato. Il blitz della squadra mobile, scattato al momento del ritiro del mezzo presso la carrozzeria, ha consentito il recupero del camper, rientrato in possesso del legittimo proprietario. Indagati in flagranza di reato uno dei due rom ed il dominicano, mentre la terza indagata è stato fermato durante le successive indagini.