Ubriaca al volante, "pizzicata" dagli agenti e denunciata

Continua senza sosta l'attività della Polizia locale della Federazione del Camposampierese tesa a contrastare ogni forma di reato sui territori di competenza. Venerdì sera 29 settembre a Villa del Conte lungo la SP 22 una pattuglia ha intimato l'alt per un controllo di routine ad una Peugeot 207. L'auto è stata fermata in particolare perché stava circolando con un faro non funzionante. Al momento di chiedere i documenti alla conducente gli agenti si sono subito accorti che la donna al volante non era in condizioni di guidare. Sottoposta ad un primo pretest, il risultato è stato di positività all'alcol. La donna, una 60enne di Castelfranco Veneto (Treviso), si è giustificata affermando di aver bevuto solo una birra un'ora prima. Sul posto è quindi intervenuta una seconda pattuglia di supporto con l'alcoltest il cui risultato non ha lasciato per la conducente alcun dubbio: lo strumento ha misurato un tasso alcolemico di 1,23 g/l, più del doppio del massimo consentito per mettersi alla guida. La patente della conducente è stata immediatamente ritirata e la donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Sempre a Villa del Conte, in un servizio di controllo della velocità degli utenti, sono state elevate dodici sanzioni. Il record di velocità è stato stabilito da un'automobilista che a fronte dei 50 chilometri orari previsti, è sfrecciato al doppio di velocità.

Droga e giovani

Venerdì pomeriggio 29 settembre una pattuglia della squadra di sicurezza urbana impegnata in un servizio di prevenzione crimine, ha notato alcuni giovani, tutti già noti alle forze dell'ordine, in via Palladio a Loreggia. In particolare uno di loro alla vista della pattuglia si è affrettato a gettare un involucro in un cestino dei rifiuti. La mossa non è sfuggita però all'occhio attento del capo pattuglia che, fermata la macchina di servizio e ispezionato il cestino, ha recuperato quasi 6 grammi di hashish avvolti in una busta di cellophane. Il ragazzo è stato subito identificato e segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti.

L'intervento allo scalo ferroviario

Sabato notte 30 settembre, poco prima delle 23, gli agenti del comandante Antonio Paolocci durante un accertamento allo scalo ferroviario di Camposampiero, hanno sentito della musica e degli schiamazzi provenire dal sottopasso ferroviario che conduce al parcheggio scambiatore. Qui sono stati fermati tre giovani appena 18enni, trovati a consumare della sostanza stupefacente e ad ascoltare musica ad alto volume. Una ragazza in particolare è stata trovata in possesso di una dose di hashish. La giovane è stata anche lei segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti.