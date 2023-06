Cagnolina abbandonata in strada, passante la vede e la salva

È stata recuperata martedì 27 giugno e non ha ancora un nome la cagnolina abbandonata a San Vendemiano. Occhi dolci e zampette goffe non ha nemmeno due mesi di vita ma ha già dovuto affrontare l'esperienza terribile dell'abbandono.

Fortunatamente martedì mattina una signora si è accorta di lei, vedendo la cucciola gettata come un rifiuto in uno scatolone lungo il ciglio della strada e ha subito allertato i soccorsi. Ora la cucciola è in salvo, tra le braccia degli operatori del canile Ulss 2 di Ponzano Veneto che si occupa di curare cani e gatti incidentati. Appena sarà in forze verrà affidata alle associazioni del territorio che l'aiuteranno a trovare una nuova casa. «L'abbandono non è una soluzione - concludono dall'Ulss 2 -, ma un'azione incivile che causa un'enorme sofferenza ai nostri amici animali oltre ad essere un reato: se non puoi più tenere il tuo cucciolo, aiutalo a trovare un'altra famiglia che lo accolga o rivolgiti alle associazioni territoriali. Fai una scelta responsabile, il valore dell'amicizia non ha scadenze».