Controlli al bar con il cane antidroga, fermato un latitante

Lunedì 1º febbraio la polizia locale di Treviso ha effettuato due controlli distinti, in via Zenson e a San Liberale, per la sicurezza urbana e contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il reparto di Pronto intervento con l’ausilio dell’Unità cinofila ha effettuato alcune verifiche anche per dare seguito alle segnalazioni arrivate dai residenti che chiedevano controlli su assembramenti, bivacchi e possibile attività di spaccio. «Al termine delle due operazioni sono state identificate una decina di persone - spiega il Comandante della polizia locale, Andrea Gallo - I controlli sono scattati verso le ore 17 con tre pattuglie impegnate e l’Unità cinofila antidroga Luke con il suo conduttore. In via Zenson, nelle attività controllate, non sono state riscontrate irregolarità».

A San Liberale è stato ispezionato un bar, in passato al centro di episodi di assembramento, e uno dei presenti è stato fermato perché interessato da un rintraccio per motivi di polizia amministrativa. «Questi servizi preventivi finalizzati ad incrementare gli standard di sicurezza urbana sono un'efficace risposta alle richieste dei cittadini che segnalano situazioni irregolari o di spaccio di stupefacenti - prosegue Gallo - La presenza del cane antidroga nei servizi quotidiani è un forte deterrente per allontanare spacciatori e reprimere traffici illeciti». I residenti di San Liberale hanno commentato positivamente l’arrivo del cane antidroga, ringraziando la Polizia Locale per l’azione a tutela della sicurezza.