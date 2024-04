Scivola in un cantiere, grave un operaio di 75 anni

Un operaio di 75 anni, residente a San Fior, è rimasto ferito a seguito di un incidente sul lavoro. Il fatto è successo lunedì pomeriggio a Caneva intorno alle 17. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il personale medico infermieristico dopo aver ricevuto la segnalazione dalla Sores. L'uomo, riporta Pordenonetoday, è scivolato riportando diverse ferite al corpo. Il dipendente, che lavora in una ditta di San Fior, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Udine. Dalle ultime informazioni non è in pericolo di vita.