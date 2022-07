Mamy e le sue due cucciole abbandonate in A4: «Tragedia sfiorata»

Mamy, e le sue due vivaci cucciole sono state abbandonate a Cessalto, dal loro "padrone", lungo l'autostrada A4: un gesto ignobile e ingiustificabile che poteve finire in tragedia per i tre animali e per gli automobilisti in transito. Fortunatamente gli operatori del canile dell'Ulss 2 di Ponzano Veneto sono riusciti a recuperare e rimettere in sesto Mamy e le sue presto: nei prossimi giorni i tre cani saranno affidati alle associazioni che si occuperanno delle eventuali adozioni. Chi le ha abbandonate, intanto, è ancora a piede libero. Fondamentali per l'identificazione potrebbero essere i filmati delle videocamere di sorveglianza.

L'abbandono di animali è un reato punito dalla Legge. Esistono diverse alternative all'abbandono, trovare un'altra famiglia che accolga gli animali o rivolgersi alle associazioni territoriali. L'appello dell'Ulss 2 ai cittadini è quello di fare sempre una scelta responsabile: il valore dell'amicizia non ha scadenze.