Abbandona i cani in auto sotto il sole: «Avevo lasciato il finestrino un po' aperto»

Poco dopo le ore 11 di martedì 19 luglio la polizia locale di Castelfranco Veneto, durante un servizio di pattuglia in zona industriale, ha ricevuto la segnalazione di un'auto nera dalla quale si sentivano dei latrati di cane.

Il salvataggio

Gli agenti, raccolta la segnalazione, hanno iniziato a perlustrare la zona. Arrivati in un parcheggio assolato hanno trovato il suv nero. All'interno due cagnolini di piccola taglia dal mantello nero, ansimanti e alla disperata ricerca d’uscire. Gli agenti si stavano accingendo a frantumare il vetro quando sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, allertati dalla centrale operativa di via Avenale e, poco dopo, il proprietario dell'auto. La temperatura registrata era di 37 gradi ed il sole picchiava forte sulla vettura, completamente esposta e senza alcun riparo all’ombra. I cagnolini liberati, rinfrescati e dissetati sono stati subito affidati alle cure del medico veterinario: entrambi sono ora in buona salute. I due cani sarebbero rimasti in auto sotto il sole per due ore dalle 9 alle 11 del mattino. Il padrone, un uomo residente nel Bellunese, è stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali. Agli agenti che l'hanno fermato ha detto come giustificazione di aver lasciato il finestrino un po' aperto.

Il commento

Il sindaco Stefano Marcon conclude: «In queste giornate roventi, ma in generale in estate, lasciare anche per pochi minuti gli amici a quattro zampe all’interno di un’autovettura può essere fatale perché gli abitacoli raggiungono temperature elevatissime in poco tempo, spesso trasformandosi in trappole mortali. Una leggerezza che può costare caro. Per fortuna, in questo caso, l’intervento tempestivo della Polizia locale e dei Vigili del fuoco ha scongiurato il peggio».