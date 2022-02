Canna fumaria malfunzionante, in fiamme tetto di un'abitazione

Ha provocato danni ingenti l'incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi, alle 13.30 circa, a Tarzo in località Foltran. Interessato il tetto in legno di un'abitazione, andato semidistrutto da un incendio scaturito a causa di un surriscaldamento della canna fumaria dell'edificio. L'allarme è scattato alle 13.30 circa. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto e Conegliano con tre squadre e altrettanti mezzi, supportati anche da un'autobotte proveniente dal comando provinciale di Treviso. Non si registrano fortunatamente feriti o intossicati.