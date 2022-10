Pianta di cannabis e un etto e mezzo di droga in casa: denunciati due fratelli

I carabinieri di Castelfranco Veneto, durante alcuni controlli nel pomeriggio di giovedì 6 ottobre nella zona della Pedemontana, hanno avvertito un forte (e inconfondibile) odore di cannabis provenire da un'abitazione privata della zona.

Da un controllo più approfondito è emerso che due fratelli, poco più che quarantenni, conviventi, avevano in casa quasi mezzo etto di marijuana e una pianta di cannabis in fase di maturazione. Lo stupefacente è stato sequestrato e per i due soggetti, di nazionalità italiana, è scattata la denuncia in stato di libertà.