Cadavere di un uomo recuperato in un canale a Caorle

Poco dopo le 10 di oggi, sabato 19 marzo, è stato recuperato un corpo senza vita dal canale Nicesolo, nel territorio del comune di Caorle. Ad avvistarlo sono stati dei cacciatori impegnati in operazioni di pulizia dell'acqua, che poi hanno allertato le forze dell'ordine.

I carabinieri sono arrivati sul posto assieme ai sommozzatori per recuperare il cadavere ed avviare le indagini del caso. Le verifiche sono in corso, ma in base alle prime informazioni potrebbe trattarsi di Giancarlo Antonello, l'81enne che risultava scomparso dal 23 febbraio dopo essersi allontanato dall'ospedale di Portogruaro. Proprio nei giorni scorsi la famiglia aveva diffuso un appello, chiedendone aiuto a chiunque ne avesse notizie.