Sedicenne grave all'ospedale dopo un tuffo nell'acqua bassa

Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato all'ospedale di Mestre per le gravi conseguenze riportate in seguto a un tuffo in mare. Nelle ore scorse gli specialisti dell'Angelo lo hanno operato per lenire gli importanti traumi che hanno interessato la colonna vertebrale e ora il paziente è in prognosi riservata.

Il fatto è avvenuto sulla spiaggia di Caorle nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 16 agosto. Il giovane, residente a Oderzo, stava passando la giornata al mare. Mancava poco alle 17 quando, forse mentre giocava assieme agli amici, ha fatto una brutta caduta nell'acqua bassa ed è andato a sbattere violentemente contro il fondale. Da subito si è capito che la situazione era grave. Il ragazzo non sentiva più la sensibilità alle gambe e alle braccia, è stato soccorso dai sanitari e portato d'urgenza a Mestre, in codice rosso. Sarà necessario attendere le prossime ore per conoscere l'evoluzione del suo quadro clinico.

Quello dei tuffi in acqua bassa è uno dei pericoli più insidiosi per i bagnanti. Periodicamente vengono attivate campagne di sensibilizzazione per invitare tutti a fare attenzione, soprattutto i più giovani. Uno di questi progetti è promosso direttamente nelle scuole del territorio dal personale dell'Anab (associazione nazionale assistenti bagnanti) in collaborazione con l'azienda sanitaria.