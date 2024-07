Malore fatale in spiaggia, pensionato trevigiano muore a 74 anni

Una domenica di sole e relax in spiaggia a Caorle si è trasformata in tragedia ieri, poco prima di mezzogiorno. Garbiele Di Biasi, 74enne di Vittorio Veneto, ha perso la vita per un malore improvviso mentre stava facendo il bagno davanti alla spiaggia Valvecchia, nel comprensorio della Brussa.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", ad accorgersi per primo di quanto stava accadendo è stato un 17enne di Pordenone appena arrivato in spiaggia con i familiari. Il giovane si è accorto che a una ventina di metri dalla riva un uomo era immobile con la testa sotto acqua, privo di sensi. Senza esitare un attimo il 17enne si è tuffato in acqua per soccorrerlo: aiutato dalla madre, i due sono riusciti a riportare il 74enne a riva. A quel punto sul posto è arrivato un equipaggio del Suem 118 e l’elisoccorso Leone 1 di Treviso Emergenza che ha calato sulla spiaggia un sanitario attraverso il verricello. I tentativi di rianimare Gabriele Di Biasi sono andati avanti per circa un'ora ma non hanno avuto successo: per il 74enne non c'era più nulla da fare. Secondo alcuni testimoni Di Biasi avrebbe mangiato della frutta poco prima di andare a fare il bagno. Non sarebbe dunque da escludere una congestione fatale per il pensionato. La moglie del 74enne vittoriese, originaria dell'Est Europa, ha assistito sotto choc ai tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi. La donna continuava a ripetere che Di Biasi aveva perso una figlia, morta in Germania. Sul posto sono arrivati i marinai della Capitaneria di Porto di Caorle che hanno informato la Procura di Pordenone. La salma è stata trasferita nell'obitorio di Portogruaro a disposizione dei familiari.