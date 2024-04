Cade sugli scogli, muore storico orologiaio in pensione

Sebbene avesse chiuso l'attività di orologiaio nel 2013, era ancora conosciutissimo. Grave lutto a Mogliano Veneto per la scomparsa, all'età di 77 anni, di Luciano D'Este. La tragedia nella prima mattinata di oggi lungo il litorale di Porto Santa Margherita. Il pensionato, a causa di un malore improvviso, è scivolato su alcuni scogli mentre stava facendo una passeggiata e ha sbattuto violentemente il capo contro uno scoglio. Purtroppo a nulla sono valsi i soccorsi da parte del Suem 118. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Portogruaro e della stazione di Caorle che hanno chiarito che si è trattato di un incidente. La Procura di Pordenone, stando ai rilievi dei militari, firmerà nelle prossime ore il nullaosta per le esequie.