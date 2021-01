Capodanno, notte alcolica nella Marca: in 50 finiscono al pronto soccorso

Notte di Capodanno alcolica nella Marca. Una cinquantina gli interventi del Suem 118 in tutta la provincia per soccorrere decine di trevigiani che avevano esagerato con i brindisi a tavola. Nonostante il coprifuoco, con strade e piazze deserte, nelle case private in molti hanno festeggiato con qualche bicchiere di troppo e hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Per tutta la notte i centralini del Suem hanno ricevuto decine di richieste di aiuto, quasi tutte per abuso di bevande alcoliche. Nessuno dei ricoverati sarebbe in gravi condizioni, la maggior parte è stata dimessa alle prime luci dell'alba.