Caporalato e lavoro nero, 38 aziende stangate nella Marca: 330mila euro di multe

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso, con la collaborazione dell’Arma territoriale, hanno intensificato in questi giorni i controlli per prevenire e reprimere lo sfruttamento del lavoro e il caporalato nella Marca. I controlli hanno portato alla luce molteplici violazioni, a seguito delle quali sono state emesse sanzioni per un totale di 330mila euro.

Nella Marca sono 38 le aziende trovate inadempienti in materia giuslavoristica, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. All’esito dei controlli sono state sospese 7 attività imprenditoriali, delle quali 6 per gravi violazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e 1 per lavoro nero. Nello specifico: durante un controllo in un cantiere edile a Casale sul Sile sono state sospese 2 aziende intente a svolgere lavorazioni in quota, la prima su un ponteggio privo di parapetti, mentre la seconda non aveva redatto il Piano operativo di sicurezza, documento essenziale per poter operare all’interno di un cantiere. Altre due imprese edili a Oderzo e Montebelluna sono state sospese perché trovate ad operare su ponteggi montati in maniera non conforme. Infine, sempre in edilizia, altre due aziende impegnate nei cantieri di Godega Sant’Urbano e Paese sono state sospese perché non avevano provveduto a redigere il Piano Operativo di Sicurezza.

Nel settore agricolo, in un vigneto di Maser, sotto il caldo torrido è stato individuato un lavoratore di origini marocchine intento ad effettuare lavorazioni di pulizia e sfalcio dell’erba in totale carenza previdenziale e assicurativa e quindi in nero. Un'azienda che si occupa di lavorazioni meccaniche e carpenteria metallica a Fanzolo è stata sospesa perché stava impiegando due lavoratori stranieri in operazioni di saldatura, anche questi sconosciuti alla pubblica amministrazione e impiegati in nero. I controlli hanno interessato anche altri settori come i pubblici esercizi, la ristorazione e i servizi alle persona: numerose le violazioni sulla sicurezza, tra cui la mancata formazione dei lavoratori, l’omessa sorveglianza sanitaria e il mancato aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi, essenziale per la sicurezza dei lavoratori.