Bambino di tre anni scappa dalla mamma e viene investito da un'auto

E' sfuggito al controllo della mamma per qualche secondo. Tanto è bastato per allontanarsi, correre via ed essere investito da un'auto che stava facendo manovra. Non è in pericolo di vita ma è rimasto ferito il bimbo di 3 anni rimasto vitttima di questo incidente avvenuto alle 10.45 odierne a Cappella Maggiore nel parcheggio della fioreria Da Ros, in via dei Campi. Il bambino, un vittoriese, è sfuggito al controllo della mamma ed è stato travolto dal mezzo guidato da una 45enne residente a Vittorio Veneto. Il bambino è stato trasportato dall'elicottero del Suem 118 all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverato in osservazione per una sospetta contusione. Il bimbo non è in pericolo di vita e forse già domani, giorno della Vigilia, potrà tornare a casa. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i carabinieri di Vittorio Veneto.