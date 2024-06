Precipita dal tetto di casa, grave un uomo di 57 anni

Si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello l'uomo di 57 anni che, nella tarda serata di lunedì 18 giugno, è caduto dal tetto di un'abitazione in via Calalta a Cappella Maggiore. La gravità dell'incidente ha richiesto l'intervento sul posto dell'elisoccorso notturno del Suem di Treviso.

I motivi per cui l'uomo si trovasse sul tetto a quell'ora sono ancora al vaglio degli inquirenti. Non si esclude l'ipotesi di una caduta accidentale ma si sta cercando di capire anche se il 57enne fosse impegnato in qualche intervento di manutenzione o se si trovasse sul tetto per altri motivi. Sta di fatto che l'uomo sarebbe caduto da un'altezza considerevole, riportando gravi lesioni. Portato d'urgenza in elicottero al Ca Foncello di Treviso, il 57enne è stato stabilizzato ma le sue condizioni restano gravi.