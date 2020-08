Coltivazione di marijuana a casa, arrestato un 56enne

Un insospettabile "pollice verde", A.R., disoccupato di 56 anni, residente a Cappella Maggiore, senza nessun precedente con la giustizia, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Vittorio Veneto per il reato di coltivazione e produzione di marijuana. Il controllo dei militari, effettuato nella mattina di lunedì 3 agosto nell'abitazione dell'uomo, ha portato alla scoperta di 48 piante di varie dimensioni di marijuana ed idonea attrezzatura per la coltivazione, che è stato posto sotto sequestro. A.R., al termine delle formalità, è stato rimesso in libertà su disposizione della Procura della Repubblica di Treviso.

