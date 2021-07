Petardo esplode sulla passerella pedonale, sul posto i carabinieri

L'episodio alle 12.30 in via Roma a Cappella Maggiore. Il fatto sarebbe da ricondurre ad una bravata. Nessun ferito e danni lievi; solo leggermente scheggiata la trave in legno del passaggio. A chiamare il 112 è stato un passante