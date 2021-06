Capriolo corre in pieno centro a Treviso, il video diventa virale

Avvistato in Piazza Vittoria, l'animale in fuga ha percorso a gran velocità Corso del Popolo, arrivando in Piazza Borsa e proseguendo la sua corsa fino alla Loggia dei Cavalieri. Nessuno è riuscito a fermarlo

Un capriolo maschio adulto è stato avvistato mentre correva nelle vie del centro di Treviso. Una scena surreale, ripresa da un'automobilista e diventata subito virale sui gruppi social della zona.

L'animale in fuga potrebbe essere lo stesso avvistato qualche settimana fa a Silea. L'avvistamento in centro a Treviso è avvenuto in questi ultimi giorni: l'animale si trovava in Piazza Vittoria quando, vedendo comparire l'auto, ha iniziato a correre verso Corso del popolo. A tutta velocità ha raggiunto Piazza Borsa, proseguendo la sua corsa fino alla Loggia dei cavalieri. Da lì è riuscito a far perdere le sue tracce. Nessuno è riuscito ancora a prenderlo. Le immagini dell'animale in fuga hanno raccolto centinaia di visualizzazioni in poche ore.