Aggredisce due carabinieri in Via Roma: 27enne arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso hanno arrestato in flagrante per violenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, il 27enne R.Y. già noto alla Giustizia per alcuni precedenti di polizia.

Il giovane trevigiano, verso le 22 di venerdì sera, 15 ottobre, ha chiesto l’intervento dei militari dell’Arma in via Roma a Treviso. Ai carabinieri arrivati sul posto ha poi raccontato, con frasi frammentarie e generiche, di aver subìto un furto. Vedendo che il ragazzo era in evidente stato di alterazione, i militari hanno deciso di sottoporlo a controllo. A questo punto però il 27enne è andato su tutte le furie e ha aggredito i carabinieri, cercando di colpirne uno al volto e ferendo alla mano il secondo, finito in ospedale. Il giovane è stato bloccato e, al termine delle formalità di rito, trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando di via Cornarotta.

Sempre per il reato di violenza a pubblico ufficiale i carabinieri di Cordignano hanno arrestato nelle scorse ore anche M.A., 50enne di origini campane, con precedenti di polizia. Il provvedimento è stato emesso a seguito della condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione per un'aggressione commessa nel 2015 ai danni di un ufficiale giudiziario incaricato di notificargli un atto del tribunale.