Ladri acrobati entrano dal lucernario, colpo in due oreficerie del Conè

Hanno scassinato un lucernario sul tetto del centro commerciale e da qui si sono calati all'interno. L'ennesimo assalto, messo a segno con questa tecnica, è avvenuto all'una della notte tra domenica e lunedì al Conè di via San Giuseppe, a Conegliano. I malviventi, penetrati all'interno della struttura, hanno preso di mira due negozi orafi. Il valore complessivo della merce sottratta, qualche monile in oro e alcuni prodotti di bigiotteria, è in via di quantificazione. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri (stamattina, 25 marzo, è stato svolto un sopralluogo sul posto) per chiarire la direzione di fuga dei ladri. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Non è certo la prima volta che il Conè subisce furti di questo genere: lo scorso anno, tra settembre e ottobre, sono stati ben due i blitz dei ladri.