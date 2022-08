Stazione dei carabinieri di Conegliano, alla guida il Maresciallo Maggiore Marco Florio

Ulteriore avvicendamento nei giorni scorsi nell'ambito del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso. Ha assunto infatti il comando della Stazione di Conegliano il Maresciallo Maggiore Marco Florio. Il Sottufficiale, classe 1977, originario di Cascia (PG), sposato e padre di tre figlie, si è arruolato nel 1998 come carabiniere, quindi, dopo aver frequentato la Scuola Marescialli di Firenze, ha intrapreso una lunga militanza in Comandi del trevigiano: la Tenenza di Oderzo, la Stazione di Ponte di Piave e infine, dal 2012, la Stazione di Codogne' quale Comandante. Il Maresciallo Florio è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Magro, che a nome dell'Istituzione gli ha formulato i migliori auspici per l'impegnativo incarico nella città del Cima.