In auto con un panetto di hashish, non si ferma all'alt dei carabinieri: arrestato

Serata di controlli, sabato 6 marzo, per i carabinieri della provincia di Treviso. Due le persone arrestate nel corso della notte tra sabato e domenica.

A Caerano di San Marco, i carabinieri di Montebelluna hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio il 27enne G.B., residente in zona e con precedenti penali. Il giovane era alla guida di un'auto in Via Padova quando i carabinieri hanno cercato di fermarlo per un controllo. Alla vista dei militari, il 27enne si è dato alla fuga, inseguito dai carabinieri. In auto il giovane aveva un panetto da 100 grammi di hashish. Prima di essere raggiunto e bloccato ha provato a disfarsene gettandolo dal finestrino. La droga è stata ritrovata e sequestrata pochi minuti più tardi dai carabinieri. Il 27enne è già stato rimesso in libertà.

Il secondo arresto della serata è avvenuto invece a Resana, in Via Roma, dove i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno fermato I.T., 29enne romeno, senza fissa dimora, gravato da precedenti penali. Lo straniero era stato espulso dall'Italia con un provvedimento dell'ufficio di sorveglianza e della Questura di Padova. Non avrebbe dovuto tornare per ben dieci anni in Italia ma in realtà circolava liberamente nella Marca. Al termine dei controlli anche il 29enne è stato rimesso in libertà, ai sensi dell'articolo 121 del Codice di procedura penale.