Blitz dei carabinieri al Parco dei Moreri: arrestato un pusher 21enne

Blitz dei carabinieri ieri sera verso l'ora di cena al parco pubblico "Dei moreri" a Silea. Ad attirare l'attenzione dei militari dell'Arma un raggruppamento di molti giovani, alcuni dei quali in atteggiamento sospetto. Uno di questi, un 21enne del posto, nell'occasione è stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti hashish, tanto che poi la sua abitazione è stata sottoposta ad una perquisizione da cui è emerso il possesso di ulteriore hashish - più di due etti e mezzo, in parte già suddivisi -, oltre a materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione, tutto posto sotto sequestro. Il giovane è quindi stato subito fermato e, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, posto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori decisioni.