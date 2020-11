Ubriaco alla guida, via la patente ad un 58enne

I carabinieri del nucleo radiomobile di Castelfranco Veneto hanno denunciato per guida sotto influenza alcool un 58enne sorpreso alla guida di autovettura in Riese Pio X con tasso pari a 1.40 gr/l. Ad incastrarlo è stato l'alcoltest. La patente di guida dell'uomo è stata ritirata. I militari della di Cison di Valmarino hanno denunciato per guida senza patente un macedone di 51 anni, controllato a Follina mentre era alla guida di un'autovettura che è stata sequestrata perché senza copertura assicurativa.