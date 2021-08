Si barrica con i genitori e minaccia di dare fuoco alla casa: fermato un 54enne

Via Bar

I carabinieri del Comando provinciale di Treviso ieri pomeriggio, verso le ore 14, sono intervenuti presso una villetta di via Bar a Revine Lago dove un 54enne con disagio psichico - a seguito di una lite familiare in cui ha picchiato la sorella, poi medicata al pronto soccorso - si è barricato in casa con i genitori 80enni minacciando di dare fuoco alla casa. Dopo una prolungata trattativa, portata avanti da due negoziatori (uno del Nucleo investigativo di Treviso, l'altro del comando provinciale di Belluno), nella tarda serata (verso le 22.15 e dopo 8 ore di vani tentativi di riportarlo alla calma) si è infine proceduto all'intervento presso l'abitazione grazie ai militari dell'Arma territoriale e ad una squadra operativa di supporto del 4° Battaglione carabinieri “Veneto” di Mestre. Sul posto anche i vigili del fuoco ed una ambulanza. L'uomo, senza armi, è stato così immobilizzato e affidato alle cure dei sanitari. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.