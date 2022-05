Risolve un alterco spruzzando dello spray urticante: 30enne finisce in ospedale

Intorno alle ore 14.40 di oggi i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Treviso sono intervenuti lungo Corso del Popolo a Treviso a seguito di un alterco fra il 30enne L.A.T. del Guatemala (ma residente a Carbonera), in evidente stato di alterazione psico-fisica tanto da essere visto aggirarsi con indosso solo un paio di boxer, ed un soggetto (ancora in corso di identificazione e forse in compagnia di altri giovani) che si è allontanato prima dell'arrivo dei militari dell'Arma. Il trentenne, a seguito del litigio, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Suem 118 intervenuti sul posto con un'ambulanza. L'uomo ha difatti accusato del fastidio agli occhi probabilmente provocato da una sostanza urticante spruzzatagli in volto per allontanarlo. Sul caso indagano comunque i carabinieri.