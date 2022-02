Compagnia carabinieri di Vittorio Veneto, alla guida il capitano Galante

Cambio della guardia al comando della Compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto ove al Maggiore Giuseppe Agresti, destinato alla Compagnia Carabinieri di Foligno, è subentrato il Capitano Francesco Claudio Galante. L’ufficiale, 31enne, originario di Pescara, ha iniziato la sua carriera nel 2010, formandosi all’Accademia Militare di Modena per poi approdare alla Scuola Ufficiali di Roma e conseguire la Laurea in Giurisprudenza. A partire dal 2015, il suo primo incarico è stato quello di Comandante di Plotone presso il 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna” di Bologna per poi proseguire nel 2017 al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Taormina.

Nel 2020 il Capitano Galante è stato assegnato al comando di Compagnia del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” di Milano per poi infine assumere, in questi giorni, quello della Compagnia vittoriese.