Mette male il piede e si infortuna alla caviglia, 79enne ricoverato in ospedale

Era in passeggiata e ha messo giù male il piede, riportando un trauma alla caviglia. E' stata una mattinata da dimenticare quella di oggi, domenica 28 agosto, per un 79enne di Carbonera, infortunatosi nei pressi di Piedo, sopra l'abitato di Danta di Cadore. Intorno alle 11 l'uomo è stato soccorso da una squadra del soccorso alpino della Val Comelico, intervenuta su richiesta dei carabinieri forestali. Il 79enne è stato raggiunto con un jeep, poi i soccorritori hanno proseguito a piedi, raggiungendo il luogo dell'incidente e prestandogli assistenza. L'uomo è stato quindi trasportato in ambulanza all'ospedale di Pieve di Cadore.