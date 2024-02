Vandali in cimitero, devastati i bagni pubblici: «Denunceremo»

Non c'è pace in questi giorni per la frazione di Mignagola, a Carbonera: nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 febbraio ignoti si sono introdotti nel cimitero del paese dopo aver scavalcato il cancello, vandalizzando e provocando danni ingenti ai bagni pubblici del camposanto.

Entrati in azione indisturbati poco dopo le ore 23, i vandali hanno dato fuoco all'asciugatore elettrico per mani posizionato di fianco al lavandino, bruciando buona parte del muro del bagno pubblico. Dalle testimonianze raccolte anche una cappella di famiglia sarebbe stata danneggiata dal passaggio della banda. Un episodio che arriva a distanza ravvicinata da altri due atti vandalici, sempre nella frazione di Carbonera: lo scorso 8 febbraio due minorenni avevano colpito e danneggiato le auto in sosta con delle mattonelle. Nella notte tra domenica e lunedì scorso i lampioncini d'ingresso delle case di via Carducci erano stati vandalizzati e distrutti dal passaggio di una banda di adolescenti fuori controllo. A nulla è valso l'appello del sindaco Federica Ortolan alle famiglie, chiedendo loro di tenere in casa, la sera, i figli adolescenti. La scorsa notte i vandali hanno preso di mira il cimitero pochi giorni dopo un altro gravissimo gesto avvenuto al cimitero di Ponte della Priula dove il loculo di una 35enne morta nel 2010 era stato aperto e la bara danneggiata.

Il commento del sindaco

Il Comune di Carbonera, dopo il sopralluogo del sindaco Ortolan con i carabinieri nella mattinata di venerdì 16 febbraio, ha deciso di sporgere denuncia per consentire ai militari dell'Arma di continuare le indagini e provare a rintracciare i colpevoli. Il sopsetto è che, ad agire, sia stata la stessa banda che aveva provocato danni ai lampioncini nei giorni scorsi. In caso fosse accertato che i responsabili sono minorenni, scatterebbero i guai anche per le famiglie. «Invito chiunque abbia visto o abbia immagini di videosorveglianza utili a ricostruire i fatti a contattare il Comando dei carabinieri di Silea» conclude il sindaco.