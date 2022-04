Reti, elettrodomestici e materassi: discarica a pochi passi dal parco dello Storga

Svariate reti di letti, materassi, sedie, una lavatrice, componenti di una cucina, tavole e l'immancabile sacchetto di classiche "scoasse". Un angolo di via XXIV maggio a Carbonera, a pochi passi dal parco dello Storga, al confine con il Comune di Treviso, è stato trasformato da un ignoto ecovandalo in una sorta di discarica a cielo aperto. Si tratta di qualcuno che ha pensato bene di abbandonare li quel materiale di cui voleva disfarsi, anzichè recarsi civilmente ad un qualsiasi Card di Contarina, azienda che ora dovrà recuperare i rifiuti a proprie spese. A segnalare questo gesto incivile, su cui sono in corso indagini, è stata una nostra giovane lettrice che ha inviato questi scatti a corredo. Quella zona, secondo alcuni residenti, sarebbe continuamente bersagliata dai blitz degli ecovandali. Sarebbe opportuno, sostengono, dotare la zona di qualche telecamera o fototrappola per stangare i responsabili.