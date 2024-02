Non svuotavano il bidone del secco da sei anni, ecovandali stangati

Sono stati scoperti i responsabili degli abbandoni di rifiuti in via Tommaso Salsa a Carbonera, nella zona a pochi passi dall’ecocentro comunale. L'indagine svolta dagli addetti alla vigilanza ambientale del Consiglio di Bacino Priula in collaborazione con il Comune e la polizia locale, hanno portato a sanzionare due famiglie del comune di Carbonera, una di cinque persone, l’altra costituita da un unico componente, entrambe domiciliate a pochi chilometri dall’EcoCentro stesso. Pur avendo ritirato i contenitori per la raccolta differenziata, queste famiglie non li utilizzavano in maniera costante: in particolare, il contenitore del rifiuto secco non riciclabile risultava non svuotato per periodi molto lunghi, fino anche a 6 anni. Smaltendo in maniera illecita i propri rifiuti, oltre a non tener conto dell’impatto delle loro azioni sull’ambiente e sulla collettività, queste famiglie pensavano erroneamente di riuscire ad eludere la tariffa sui rifiuti: ora invece saranno chiamate a sostenere il costo di pulizia e ripristino delle aree interessate dagli abbandoni.

«L’abbandono dei rifiuti è una piaga che continueremo a combattere, in quanto danno per l’intera comunità, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista economico. L’aspetto che più indigna è che i fatti dimostrano che si tratta più di carente cultura ambientale che di reale necessità economica» ha commentato il direttore di Contarina, Paolo Contò.

La zona interessata da questo episodio è infatti da tempo oggetto di accertamenti, per prevenire situazioni di degrado e scarso decoro urbano; negli anni ciò ha permesso di individuare i responsabili di comportamenti illeciti, anche grazie all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, e di applicare varie sanzioni sia ad alcune attività commerciali locali che non smaltivano correttamente i propri rifiuti, sia a privati cittadini che abbandonavano qui i loro rifiuti.