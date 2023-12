Rapinarono tre ragazzi, finiscono davanti al giudice

Era il 21 luglio del 2020 quando sette giovani (di cui tre non sono mai stati identificati) hanno aggredito a Carbonera altri tre ragazzi a cui avevano portato via una bici pieghevole, una cassa per ascoltare musica, un paio di occhiali e un telefono cellulare. Oggi 12 dicembre è cominciato il processo in cui il 23enne Walid Boucetta e i 21enni Imad Riahi, Mattia Salvi e Filippo Gerosi (difesi dagli avvocati Fabio Crea, Isabella Arena, Katia Facomer e Cristian Finotti) devono rispondere di rapina.

Secondo le indagini coordinate dalla Procura i quattro, che avrebbero cercato anche di impossessarsi di una collana in oro, avrebbero minacciato le tre vittime con frasi del tipo "via ammazziamo". Per rendere più concreta la minaccia avrebbero brandito anche una chiave inglese ed un coltello, che sarebbe stato puntato alla gola di uno dei rapinati. Poi li avrebbero colpiti con calci, pugni e sberle, tanto da provocare lesioni personali giudicate comunque guaribili in soli 5 giorni.