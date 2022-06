Fiamme in un terreno agricolo, in cenere una decina di balle di fieno

Il rogo poco dopo le 11 a San Giacomo di Carbonera in via Monfenera, in un podere grande un ettaro circa. Intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Silea che ora indagano sulla vicenda. Aria nella zona resa irrespirabile dal fumo

Allarme nella tarda mattinata di oggi, 28 giugno, in un terreno agricolo di via Monfenera a Carbonera, nella frazione di San Giacomo. Un incendio, divampato per cause in corso di accertamento, ha distrutto una decina di rotoballe di fieno e quasi un ettaro di sterpaglie, rinsecchite dalla siccità di queste ultime settimane. Il rogo ha lambito anche alcune abitazioni, destando non poca preoccupazione tra i residenti che hanno chiesto aiuto al numero di emergenza 115: il fumo aveva infatti reso l'aria nella zona quasi irrespirabile. Intervenute sul posto tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso che hanno avuto rapidamente ragione delle fiamme. Giunta a San Giacomo anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Silea che ora indagano sull'episodio. L'alllarme è rientrato attorno alle 12 circa.