Auto elettrica per bambini va in corto: rogo devasta garage, casa inagibile

Il fumo è stato notato dai residenti della zona e da chi transitava lungo l'autostrada A27, poco distante dal casello di Treviso nord. Un incendio, nella tarda mattinata di oggi, 16 luglio, ha danneggiato gravemente un casolare su due piani in via Piave a Carbonera che risulta ora inagibile. Le fiamme sono divampate nel garage al pianterreno e sarebbero state causate da un corto circuito ad una automobilina elettrica per bambini. Il rogo ha interessato un'auto che si trovava poco distante dal giocattolo e altro materiale che si trovava all'interno del magazzino. I residenti non erano in casa e a dare l'allarme sono stati i residenti dell'altra porzione dello stabile che fortunatamente non ha subito danni di sorta. I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti con diverse squadre e sono riusciti a mettere in sicurezza l'area nell'arco di un paio d'ore. A Carbonera giunta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Spresiano. Il fumo ha causato importanti danni anche all'appartamento al primo piano, rendendolo inagibile.