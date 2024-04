Carbonera, due infortuni sul lavoro in poche ore: feriti un operaio e un giardiniere

Due infortuni sul lavoro nel giro di poche ore sono avvenuti a Carbonera: il primo in via Brigata Marche, presso una ditta della zona dove un operaio 58enne di origini colombiane, per cause in corso di accertamento, è precipitato dal tetto dell'azienda.

Poco dopo, nei pressi di Villa Maria a Pezzan di Carbonera, un arboricoltore italiano, 67enne, impegnato nella potatura di un albero, è stato investito da un grosso ramo. Sul posto sono intervenute le pattuglie dell'Arma dei Carabinieri e il personale Spisal. I due infortunati non sarebbero in pericolo di vita.